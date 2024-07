A Bedonia nasce Prove it: una notte gratuita per vivere l’Appennino tosco-emiliano

Prove IT è un progetto innovativo che nasce con l’obiettivo di far conoscere il territorio di Bedonia e far vivere l’Appennino Tosco Emiliano agli amanti della montagna e della vita in valle. Questo come? offrendo una notte gratuita al giorno all’Hotel Sant’Anna.

Il progetto di turismo sostenibile è stato ideato da Andrea Costella, con l’aiuto di Federica Curà e portato avanti dall’amministrazione del Comune di Bedonia.

Contatto con la natura, aria pulita, temperature più miti, sicurezza e tanto altro, sono i valori imprescindibili di Bedonia che con il progetto Prove IT si vogliono trasmettere.

E grazie al contributo e alla partecipazione delle attività di Bedonia è stato possibile, fin da subito, offrire servizi di qualità e un’ampia scelta di attività, tra cui noleggio e-bike, escursioni in MTB, passeggiate sul pony, corsi di equitazione, di yoga e altre attività svolte presso il centro sportivo Monte Pelpi.

“Tutto inizia da qui: da obiettivi comuni nel valorizzare, promuovere e far conoscere il nostro territorio. La notte gratuita che offriamo ai turisti è simbolo del nostro impegno nel garantire esperienze di qualità e un’attenzione costante per i turisti che ci scelgono – afferma Andrea Costella”.

Andrea Costella e Federica Cura (in foto), entrambi appassionati degli sport di montagna, insieme a Serena Previ e Letizia Benaglia, con deleghe assessoriali presso il comune di Bedonia, hanno lavorato giorno dopo giorno a questo progetto, in totale sinergia e spirito di collaborazione, al fine di incentivare il turismo e allo stesso tempo supportare le attività.

Prove IT vuole essere un volano per il turismo di Bedonia e dintorni: l’obiettivo è quello di promuovere il territorio, ampliare il bacino di utenza e al contempo tutto ciò che ha da offrire.

“Per molti il punto di forza potrebbe sembrare la notte gratuita, che per noi è solo un’opportunità per attrarre più turisti possibili. Il nostro punto di forza è sicuramente il territorio, con i suoi colori delle fresche vallate, i suoni della natura che consentono esperienze immersive. Con l’entusiasmo e l’ospitalità dei nostri commercianti, che da sempre portano in auge le nostre tradizioni e lo stile dell’Appennino – spiega Serena Previ”.

Il nome Prove it, nasce dall’assonanza con il verbo “provare” ma il significato in inglese è “dimostrare”. Questo perché vogliamo – spiegano gli ideatori -, che la gente venga a “provare” il comune di Bedonia per potergli “dimostrare” che la ne vale la pena. Che la qualità di vita e la bellezza di Bedonia sono un patrimonio prezioso e imprescindibile che si trova molto più vicino di quanto si pensi.

Il progetto ha due obiettivi: il primo, più immediato, una promozione del Comune e del territorio con tutte le attività e le possibilità che si possono trovare.

Il secondo, che è la vera finalità, invertire la tendenza di spopolamento della montagna, con la speranza che chi viene possa tornare gli anni successivi, sia come turisti o ancora meglio come nuovi residenti.

Perché come disse Muir, il tornare in montagna è come tornare a casa e che la natura incontaminata non è un lusso ma una necessità.