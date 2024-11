A Monticelli al via il corso di fumetto gratuito con gli artisti della “Scuola di fumetto”

Corso di fumetto gratuito al via il 3 dicembre: quattordici incontri sotto la guida degli artisti della “Scuola di fumetto”.

Il laboratorio si inserisce nell’ambito del progetto “Giovani in biblioteca” per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni.

“Giovani in Biblioteca” offre una nuova opportunità alle ragazze e ai ragazzi per mettersi alla prova: quattrodici incontri gratuiti, a partire da martedì 3 dicembre 2024, per imparare a disegnare fumetti al Centro giovani Air Jam di Monticelli Terme (Via Marconi 13/bis).

Tutti gli incontri si svolgeranno sempre al martedì, a partire dalle ore 16, fino al 25 marzo, e saranno guidati dagli artisti della “Scuola di fumetto”.

È un progetto realizzato dai Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo in partnership con Azienda Pedemontana Sociale.

Progetto finanziato, attraverso un bando, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Info e iscrizioni: tel. 345.1173236 e-mail airjam.monticelli@auroradomus.it.