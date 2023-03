A proposito della casa-famiglia a Borgotaro (di Rodolfo Marchini)

Abbiamo letto, ieri 10 marzo, una notizia, diffusa dal quotidiano a maggiore tiratura provinciale, nella quale veniva riproposta all’attenzione pubblica l’esperienza della Comunità socioassistenziale che era stata aperta da alcuni anni a Bedonia.

Essa, come i cittadini valtaresi ricordano, aveva suscitato diverse problematiche pubbliche e attualmente risulta ancora sospesa a causa di carenze di legge già verificate dalle autorità preposte.

Nello stesso articolo viene ripreso il progetto di aprire a Borgotaro un’analoga struttura residenziale nell’edificio già adibito ad asilo nido.

• A tale proposito, ricordiamo di aver già preso posizione sull’argomento come Circolo Valtaro Valceno di Fratelli d’Italia e qui cogliamo l’occasione di ringraziare il Gruppo consiliare di Borgo Val di Taro Rinasce per averne portato in Consiglio comunale la discussione. Sono poi state presentate in Regione le interrogazioni di Fratelli d’Italia e della Lega, volte a chiedere gli opportuni chiarimenti. Dallo stesso gruppo consiliare era stata organizzata una Petizione popolare con raccolta di firme, la cui quantità ha dimostrato come i cittadini abbiano espresso una volontà ben evidente e contraria alla ipotizzata struttura residenziale per giovani socialmente molto problematici nel pieno centro del paese.

Essa, infatti, si troverebbe proprio davanti alle scuole elementari, all’asilo nido, agli edifici della palestra e dell’auditorium, e nei pressi dei giardini pubblici, tutti luoghi frequentati da una popolazione molto sensibile, costituita in gran parte da bambini, giovani e anziani, i quali necessitano soprattutto di assoluta garanzia protettiva e di quella sicurezza che l’esperienza di Bedonia ci racconta di improbabile realizzazione.

Pertanto, come Circolo Valtaro Valceno di Fratelli d’Italia, nel dichiararci solidali e in sintonia con i cittadini che hanno sottoscritto la petizione, invitiamo il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali di Maggioranza di Borgotaro ad assumere una netta posizione su questo progetto in modo chiaro ed evidente, senza mostrare alcun tentennamento. E auspichiamo che non ci sia alcun cedimento di fronte a strane e, per certi versi, persino offensive lusinghe monetarie che sembrano essere le classiche pillole, un po’ indorate e addolcite in superficie, ma di fatto dal contenuto molto amaro per la cittadinanza e la sua sicura e serena convivenza!

Per il Circolo Valtaro Valceno di Fratelli d’Italia, il Presidente, Rodolfo Marchini