A Traversetolo corso di video making gratuito per ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Scoprire tutti i segreti per realizzare un meraviglioso video, dal “girato” al montaggio, sotto la guida di un vero professionista. Tutto questo sarà possibile frequentando il laboratorio gratuito di video making che prenderà il via a Traversetolo.

Il corso, dedicato a tutti i ragazzi e alle ragazze traversetolesi dagli 11 ai 17 anni, sarà tenuto dal pluripremiato videomaker Enrico Zermani, che ha già guidato un laboratorio analogo nel Comune di Montechiarugolo. Le date delle lezioni verranno decise in base alla disponibilità dei ragazzi e delle ragazze, che potranno scegliere tra diverse opzioni compilando online un apposito form (Clicca qui).

Il corso è organizzato da Esplora APS in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di Traversetolo, e rientra all’interno dei progetti promossi per i giovani da Azienda Pedemontana sociale, che ha messo a disposizione delle associazioni del territorio 25mila euro per realizzare diverse iniziative nei comini dell’Unione Pedemontana Parmense, avvalendosi anche della consulenza tecnica del Centro Servizi Volontariato di Parma, che ha accompagnato l’attività di co-progettazione con il coinvolgimento delle assistenti sociali del servizio territoriale.

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di apprendere in modo pratico e coinvolgente le competenze per diventare video maker a tutti gli effetti. E saranno i ragazzi stessi a scegliere cosa filmare, che taglio dare al loro video (spot, documentario, docu-film, ecc.) e come editarlo, integrandolo con didascalie e sottofondo musicale.

Chi volesse ulteriori informazioni può scrivere a esplora.stampa@gmail.com oppure chiamare il numero 338 5219408.