Aggressione del 18 settembre in piazzale della Pace: denunciati 3 uomini

Il 19 settembre si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Parma Centro un 37enne di origine peruviana residente a Felino denunciando che la sera precedente in Piazza della Pace, mentre era in compagnia di un amico, è stato aggredito da tre soggetti da lui conosciuti e che è stato colpito al volto da un bicchiere di vetro. Al termine ha presentato il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale dove sono state diagnosticate lesioni da ferita da taglio alla guancia destra ed al collo con una prognosi di gg.10.

Secondo la denuncia, la lite è scaturita da pregressi rancori da parte di uno dei tre nei confronti del denunciante che vanterebbe del denaro maturato durante la condivisione di un appartamento in affitto a Felino. La sera del 18 di settembre, si sono incontrati in piazza ed iniziano a discutere circa il dare – avere del denaro in questione. Durante la discussione – avvenuta a più riprese –, l’aggressore ha reagito colpendo il denunciante con un bicchiere in vetro che aveva con sé, procurandogli le lesioni personali.

Dall’escussione del testimone, amico della vittima che ha confermato la dinamica e la partecipazione attiva dei tre, dalle riprese della videosorveglianza ed anche attraverso il social Facebook i militari hanno individuato gli aggressori, identificati in cittadini sudamericani di età compresa tra i 28 e 32 anni. Due dal momento dell’aggressione sono irrintracciabili. I tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma