Provinciali, PD Parma: “Ci siamo confrontati in modo sereno e abbia scelto Fadda, l’opzione più condivisa”

La Direzione del Partito Democratico si è confrontata ieri in modo approfondito e sereno sulla scelta del candidato alla Presidenza della Provincia, avendo come obiettivo fondamentale la ricerca di una soluzione il più possibile condivisa sia all’interno che con le altre forze alleate di centrosinistra.

Tutti e tre i candidati sono stati ritenuti, per le capacità amministrative dimostrate sul campo, adeguati a ricoprire egregiamente questo incarico. Di fronte alla necessità di effettuare una scelta, verificato che tutti e tre i candidati, dimostrando grande correttezza, lealtà e senso di responsabilità, avevano dichiarato che avrebbero accettato le decisioni assunte dal Partito e collaborato al conseguimento del successo elettorale quale che fosse l’orientamento prevalente, la Direzione è stata chiamata a esprimersi sulla proposta del segretario provinciale manifestata come sintesi delle diverse fasi di consultazione condotte sia nel Pd che con gli altri soggetti facenti parte del centrosinistra anche grazie al lavoro portato avanti dal gruppo dei cinque incaricati.

Tale proposta prevedeva la candidatura a presidente della Provincia del sindaco di Torrile, Alessandro Fadda, e alla Vicepresidenza del sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri.

La votazione ha visto prevalere tale proposta con 20 voti a favore, 10 voti contrari e 5 astenuti. Da questo momento è fondamentale concentrarsi sulla composizione della lista del PD, sui rapporti con le altre liste alleate e con gli amministratori della città e del territorio e sulle linee di mandato, per dare alla Provincia un governo capace di promuoverne lo sviluppo sostenibile, in uno stile di dialogo e gioco di squadra, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che ci stanno di fronte.

Commenta il segretario provinciale Bernardi: “Ringrazio gli amici che si sono messi a disposizione per una candidatura e tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato per arrivare a un esito positivo, a partire dai quattro che con me hanno operato nella ricerca di una sintesi. Nel confronto di questo recente periodo ho potuto constatare in tutte le interlocuzioni un senso di appartenenza al partito e al centrosinistra e una grande attenzione alla ricerca della condivisione valori che ritengo fondamentali e che sono alla base delle pur legittime sensibilità plurali che rappresentano una ricchezza per il nostro Partito. Ringrazio infine tutta la Direzione per i modi e i toni con cui è stato affrontato questo delicato passaggio. Siamo ora nelle condizioni di affrontare con determinazione e slancio sia le elezioni provinciali che quelle regionali, per confermare il centrosinistra alla guida di Provincia e Regione”.

Ufficio Stampa