Dal 2 al 7 settembre il 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto

Al via dal 2 al 7 settembre 2024 il 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, in onore e memoria di Carlo Bergonzi, nel centenario della sua nascita, indetto dal Comune di Busseto – presidente onorario il sindaco Stefano Nevicati – e organizzato dal Teatro Regio di Parma.

396 le domande giunte da 30 paesi (Argentina, Armenia, Austria, Brasile, Bulgaria, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea, Croazia, Cuba, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Moldavia, Mongolia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera, Ucraina).

I 47 candidati selezionati, insieme ai 5 ammessi dal Concorso Voci Verdiane China, saranno valutati dalla prestigiosa Giuria presieduta da Carlo Fontana e composta da Jonathan Friend (Metropolitan Opera, New York), Francesco Izzo (Teatro Regio di Parma), Ernesto Palacio (Rossini Opera Festival), Karen Stone (Opera Europa) e, per la sola Finale-Concerto, da Alessandro Galoppini (Teatro alla Scala, Milano), Cristiano Sandri (Teatro Regio di Torino), Ilias Tzempetonidis (Teatro di San Carlo di Napoli), che oltre ai premi in denaro assegnerà anche scritture artistiche ai più meritevoli.

La finale-concerto aperta al pubblico avrà luogo al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto sabato 7 settembre alle 20, con l’amichevole partecipazione di Alfonso Signorini, che presenterà la serata nel corso della quale i 12 candidati finalisti si esibiranno nelle arie verdiane da loro scelte con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Fabrizio Cassi.

Madrina d’eccezione il soprano Raina Kabaivanska.

I biglietti (posto unico € 15) saranno in vendita da martedì 3 settembre online su teatroregioparma.it, alla Biglietteria del Teatro Regio di Parma e allo IAT di Busseto.

La serata sarà trasmessa gratuitamente in live streaming su operavision.eu, ove resterà disponibile per i successivi 6 mesi. Operavision.eu è la piattaforma gratuita di streaming d’Opera, supportata dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, che riunisce 125 teatri e festival da 36 Paesi nel mondo, con oltre 74 milioni di visualizzazioni e una comunità di 370 mila follower.

Al Concorso prenderanno parte anche i primi 5 classificati del concorso Voci Verdiane China 2024, alle cui selezioni dal vivo hanno partecipato 180 candidati, tenutosi a Xi’an dal 9 al 12 luglio 2024, realizzato in collaborazione con Zhenyu Zeng e co-organizzato da Xi’an Concert Hall (Xi’an) e Artes Sine Finitio (Wuhan).

La giuria assegnerà ai primi tre classificati il 1° Premio di 5.000 euro, il 2° Premio di 3.000 euro, il 3° Premio di 2.000 euro. Il Teatro Regio di Parma sceglierà almeno uno tra i finalisti da scritturare per la sua attività artistica nel corso dell’anno 2025. Analogamente, i rappresentanti di altri teatri in giuria potranno premiare con scritture artistiche qualunque candidato finalista, indipendentemente dalla classifica finale.

Il concerto dei vincitori si terrà nella primavera 2025 a Roncole Verdi (Busseto) alla casa natale di Giuseppe Verdi.

Per questo anniversario del Concorso Internazionale Voci Verdiane, è stata inoltre istituita una seconda Giuria di professionisti e appassionati, scelti dal Comune di Busseto, composta da Martino Faggiani, Dino Rizzo, Luciana Dallari, Antonio Giovati, Patrizia Cappuccilli, Beatrice Benzi, Giuliana Biagiotti Buonocore, che alla finale-concerto assegnerà un premio speciale.

Biglietteria del Teatro Regio di Parma Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it. L’acquisto online su teatroregioparma.it non comporta alcuna commissione di servizio.

IAT di Busseto, Piazza Giuseppe Verdi, 10, 43011 Busseto. Tel. 052492487 info@bussetolive.com.

Il 60° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, in onore e memoria di Carlo Bergonzi, è indetto dal Comune di Busseto e organizzato dal Teatro Regio di Parma. Con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma. In collaborazione con La Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani. Con il patrocinio del Ministero del Turismo, della Regione Emilia-Romagna e di Rai Per La Sostenibilità ESG. Media partner Rai Cultura.