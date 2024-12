Agli Aperitivi della conoscenza dell’Università di Parma “Corrosione: arte o distruzione?”

S’intitola Corrosione: arte o distruzione? il nuovo appuntamento per gli Aperitivi della conoscenza, gli incontri di carattere divulgativo dell’Università di Parma, in programma giovedì 12 dicembre alle 18.30 al Quartiere Montanara – Centro Giovani Montanara.

Relatore sarà Franco Bisceglie docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Ateneo.

Focus dell’incontro sarà il fenomeno della “corrosione” il decadimento dei materiali a contatto con vari ambienti, dovuto alla trasformazione dei loro elementi costitutivi. La forma più nota di corrosione è quella che trasforma il ferro in ruggine, un fenomeno di grande rilevanza poiché provoca danni ingenti, consuma risorse e, in alcuni casi, può essere letale. Combattere la corrosione è cruciale per ridurre significativamente il numero di vittime e le perdite economiche globali, comprese quelle causate da disastri naturali. Tuttavia, la corrosione non è sempre sinonimo di danno. Esiste anche una corrosione costruttiva, utilizzata per evidenziare la microstruttura dei metalli, rendere le superfici rugose o lucide, applicare strati protettivi, creare matrici di rilievo, effettuare asportazioni selettive di materiale, sviluppare idrogeno o realizzare decorazioni artistiche. Si parlerà anche di una particolare tecnica sviluppata da un ingegnere chimico lombardo la titanocromia che porta alla corrosione localizzata del titanio, e che grazie alle interferenze tra la radiazione luminosa ed i prodotti di corrosione genera particolari colorazioni che hanno dato origine a vere e proprie opere d’arte con un’ampia produzione di quadri, gioielli, complementi d’arredo e molto altro.

Gli Aperitivi della conoscenza sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it