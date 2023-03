Al Teatro di Ragazzola “I Soliti di Podenzano” con la commedia dialettale “Me muiér vèdva”

Tornano a Ragazzola I Soliti di Podenzano, una delle migliori compagnie dialettali della provincia piacentina, con all’attivo più di 50 commedie (e programmi futuri sempre più ambiziosi).

Rimane la curiosità per il nome: Gruppo Filodrammatico I Soliti. “E’ presto detto: siccome chi lavora e tira la carretta, gira e rigira, son sempre i soliti, e siccome non è facile trovare nuovi elementi disposti a sacrificare sere su sere per amore del teatro, si è pensato bene di chiamarsi “I SOLITI”. I soliti, dunque, ma molto validi!”

Vi aspettiamo al Teatro di Ragazzola con una esilarante commedia che racconta le disavventure di un uomo sposato alla vedova di un suo carissimo amico, la quale, in ogni occasione, non manca di mettere in risalto le virtù del caro estinto, generando conflitti e situazioni divertentissime!

sabato 25 MARZO ore 21.15

ingresso 10 euro

la commedia è compresa in abbonamento ed è gratuita per chi ha già assistito ad altri spettacoli della stagione teatrale 2022/23

prenotazioni e informazioni 339.5612798

www.teatrodiragazzola.it