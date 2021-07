Alberini (Lega Parma): “Migranti dalla rotta balcanica? Pizzarotti si occupi dei parmigiani”

Così Sabrina Alberini, referente Lega Parma per Salvini Premier, in merito alla disponibilità offerta dal sindaco Pizzarotti ad accogliere migranti provenienti dalla rotta balcanica:

“La crisi del campo di Lipa si risolve in Europa, non a Parma. Il presidente Draghi ha segnato la strada e noi siamo con lui. Chiedere di ospitare indiscriminatamente e a spese della comunità delle persone di cui non si conoscono lo status, la provenienza e le reali intenzioni è sbagliato e pericoloso. Soprattutto in un contesto di pandemia globale. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha più volte lanciato l’allarme: i presunti profughi che spingono sul confine orientale potrebbero essere veicolo di nuovi contagi, anche da variante delta. E, non a caso, nuovi focolai si sono accesi a Gorizia e Trieste. Pizzarotti è stato eletto per fare il sindaco dei parmigiani: si occupi di chi non ha lavoro e di chi lo sta perdendo. Invece di difendere bandiere ideologiche, difenda la vita e la dignità dei nostri concittadini, rimanendo ancorato ai problemi concreti della nostra città”.