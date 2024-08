Alloggi erp, il Comune di Parma pubblica la graduatoria definitiva: 2.004 gli ammessi su 2379

È ufficiale e pubblicata la graduatoria definitiva generale del bando 2024 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che il Comune ha avviato 4 mesi fa.

Le domande presentate sono state 2.379 e i nuclei ammessi 2.004 (erano 1.865 nell’ultimo bando del 2020), corrispondenti a 7.349 persone.

“I numeri di questa graduatoria – commenta il sindaco Michele Guerra – sono numeri importanti perché ci dicono che la strada è segnata ed è quella giusta: su 2.379 domande riuscire a inserirne 2.004 significa raggiungere una percentuale attorno all’85%.

Questo vuol dire che quantitativamente il tema della fragilità abitativa viene affrontato nel modo corretto. È chiaro che bisogna continuare a lavorare con sempre maggior impegno su questa strada perché l’obiettivo è quello di far sì che tutte le persone che non hanno un tetto sopra la testa lo possano avere a condizione di equità e giustizia, però questa graduatoria non può che essere presa come una buona notizia”.

“Ringrazio tutti i nostri uffici del settore Politiche Abitative, gli uffici demografici e Transizione digitale, per il grande impegno, oltre che Acer Parma, l’ufficio immigrazione della Questura di Parma, le organizzazioni sindacali e i Caaf, per la preziosa collaborazione e supporto – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti – Ma non è finita qui: per stare più vicino alle esigenze di che è in condizione di fragilità abitativa, ci sarà la possibilità già dal 2025 di nuovi bandi annuali per presentare nuove domande oppure modificare la domanda presentata”.

Nell’ambito del Programma “Fa’ la casa giusta!”, il bando 2024 ha introdotto elementi di innovazione sia nelle modalità di svolgimento che nella rimodulazione dei punteggi, prevedendo una maggiore attenzione in particolare per giovani under 36 e nuclei mono genitoriali, presenza di figli o in condizione di gravidanza, livello di disabilità, nuclei di persone anziane e anziani soli e la condizione di sfratto.

Tra gli aspetti innovativi, anche il sostegno povertà energetica (punteggio per richiedenti che abitano in immobili con bassa efficienza energetica).

La graduatoria definitiva arriva a sostegno di un momento difficile per molte famiglie, a cui il Comune sta rispondendo con il ripristino da parte di Acer Parma di oltre 500 alloggi pubblici tra il 2023 ed il 2024.

“L’investimento nella completa digitalizzazione tramite il portale on line con accesso spid ha generato il dimezzamento dei tempi del bando rispetto al precedente ed ha permesso un pieno controllo della fase istruttoria – evidenzia Andrea Cantini, dirigente del settore Politiche Abitative -. Adesso abbiamo come obiettivo di raddoppiare il tasso di assegnazione degli alloggi rispetto al vecchio bando. Dal mese di settembre gli uffici convocheranno i nuclei beneficiari per le prime assegnazioni in ordine di graduatoria, a seguito di ulteriore verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda”.

Lo sforzo amministrativo è stato importante e ha garantito piena inclusione e rispetto delle regole, attraverso un’analisi puntuale delle condizioni di ammissibilità delle domande e dei requisiti dichiarati, grazie a oltre 25.000 controlli svolti in fase istruttoria (redditi, catasto, residenza, titolo di soggiorno, ecc.).

“Acer Parma ha fornito tutto il supporto e la nuova strumentazione tecnologica utile alla migliore gestione possibile del bando e per il potenziamento degli sportelli informativi – sostiene Loretta Losi, Presidente di ACER Parma – Siamo al fianco del Comune e diamo il nostro contributo per raggiungere tutti i cittadini che sono in difficoltà. ACER Parma ha sostenuto questo bando innovativo mettendo a disposizione tutta la professionalità del proprio personale, a cui va il mio ringraziamento“.

I NUMERI DEL BANDO ERP 2024

Richiedenti totali: 2379

Domande idonee: 2004

Domande escluse: 375

Punteggio massimo attribuito: 27,36

Punteggio minimo attribuito: 0,66



Composizione nuclei beneficiari

1-2 persone: 844

3-4 persone: 663

5 persone: 303

6 e più persone: 194

Nucleo più numeroso: 10 componenti



Tipologie di nuclei beneficiari

Nuclei con figli: 1317

Nuclei con ISEE inferiore a €7500: 1141

Nuclei in affitto il cui canone annuo supera il 40% del reddito: 504

Nuclei con persone affette da disabilità/invalidità: 416

Nuclei mono-genitoriali: 372

Nuclei in affitto il cui canone annuo è compreso tra il 25% e il 40% del reddito: 343

Nuclei con presenza di persone anziane: 163

Nuclei composti da coppie di età inferiore a 36 anni: 150

Nuclei sottoposti a procedura di sfratto o che nel passato recente hanno subito uno sfratto: 105

Richiedenti con disabilità motoria che dichiarano di vivere in alloggi con barriere architettoniche: 20