Ambiente: 40 casette per pipistrelli nei parchi pubblici, un’azione per la biodiversità

Al via l’installazione di quaranta “bat box” – casette rifugio per pipistrelli – distribuite nei principali parchi pubblici della città, con l’obiettivo di favorire la presenza di pipistrelli urbani, la cui popolazione è drasticamente diminuita negli anni.

Le “bat box” sono casette di legno progettate per attrarre e accogliere i pipistrelli, con un’apertura sul fondo che consente loro di entrare per allevare i piccoli, riposare durante il giorno o rifugiarsi per il letargo invernale. Oltre a contribuire alla salvaguardia della biodiversità urbana, in quanto molte specie di pipistrelli sono minacciate dalla riduzione dei siti di rifugio a causa delle attività antropiche, questa iniziativa può contribuire nel contrasto alle zanzare, affiancando e riducendo l’utilizzo dei prodotti appositi.

I pipistrelli, infatti, sono mammiferi insettivori che utilizzano un sofisticato sistema di ecolocalizzazione per cacciare gli insetti notturni, incluse le zanzare. Ogni notte, un singolo pipistrello può catturare una grande quantità di insetti, contribuendo in modo significativo al contrasto biologico degli insetti infestanti.

Le installazioni riguarderanno diversi parchi della città, tra cui Cittadella, Parco Ducale, Parco della Musica-Falcone Borsellino, Parco Pellegrini, Giardini di San Paolo, oltre ad alcuni parchi minori. Le casette sono collocate ad un’altezza di circa quattro metri dal suolo, su alberi selezionati in base a criteri di altezza, esposizione al sole e lontananza da fonti luminose artificiali, per garantire un ambiente ideale per i pipistrelli.

“Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella nostra strategia di sostenibilità urbana. Le bat box contribuiranno alla conservazione delle specie di pipistrelli, che svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema urbano. Vogliamo promuovere la coesistenza tra uomo e natura, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini e preservando la biodiversità”, commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “Questo progetto aiuterà anche a controllare la popolazione di zanzare in modo naturale ed ecologico, affiancandosi alle attività che stiamo portando avanti, come la distribuzione gratuita ai cittadini di 600 confezioni di prodotti larvicidi al Centro Raccolta Rifiuti differenziati IREN di strada Manara”.

I pipistrelli colonizzeranno spontaneamente le bat box nei parchi della città, trovando un riparo ideale. Ogni casetta può ospitare singoli individui o intere colonie, a seconda delle specie, e può accogliere le femmine riproduttive con i loro piccoli.

Il progetto delle bat box integra un metodo ecologico nella lotta contro le zanzare, affiancando i trattamenti larvicidi già in uso. Questo approccio integrato consente di ridurre l’uso di trattamenti adulticidi e i conseguenti effetti negativi sulla salute umana, sugli insetti impollinatori e sull’ambiente in generale.