APE Parma Museo: prorogata al 16 ottobre la mostra “Le molte vite di Mario Lanfranchi”

Sarà visitabile all’APE Parma Museo fino al 16 ottobre la mostra su Mario Lanfranchi, regista, sceneggiatore e instancabile collezionista, personaggio caro a Parma, premiato con il Sant’Ilario d’Oro.

“L’estensione dell’esposizione per altri due mesi permetterà ai tanti appassionati di lirica che parteciperanno al Festival Verdi di scoprirla. La carriera di Lanfranchi, così come la sua vita privata, sono fortemente legate al mondo della lirica. Uno dei principali meriti che gli vengono riconosciuti è, infatti, quello di aver portato per primo l’opera in televisione e la mostra a lui dedicata è un’occasione per divulgare la conoscenza di questo grande artista”, afferma Mario Bonati, Presidente di Fondazione Monteparma.

Arricchita dalle raffinate fotografie che Luca Gilli ha scattato nella Villa di Lanfranchi, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna “Casa d’Illustre”, la mostra crea una sorta di rispecchiamento tra le “molte vite” di Lanfranchi e la sua scenografica casa di Santa Maria del Piano.

Promossa da Fondazione Mario Lanfranchi in collaborazione con Fondazione Monteparma, l’esposizione ha il patrocinio del Comune di Parma, Università degli Studi di Parma, Associazione Nazionale Critici Musicali e Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica (ore 10.30 alle ore 17.30) con chiusura per la pausa estiva dal 5 al 19 agosto 2024.