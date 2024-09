Associazione Amici di Coloreto: successo per la II edizione della Festa di Fine Estate

Si è chiusa con grande successo la seconda edizione della Festa di Fine Estate di Coloreto organizzata dall’Associazione di residenti Amici di Coloreto. L’evento, che quest’anno ha adottato un nuovo format su due giornate, ha saputo catturare l’attenzione e l’entusiasmo della comunità locale, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per la fine dell’estate.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Parma per il sostegno e l’aiuto, a Don Luigi per la sua disponibilità e collaborazione, alle tante aziende partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ai numerosissimi volontari che hanno offerto il loro supporto prezioso per la riuscita della manifestazione.

La serata di sabato ha regalato ai 300 partecipanti un’atmosfera davvero magica, con musica, spettacoli e intrattenimenti che hanno coinvolto tutte le fasce d’età. L’aperitivo e la cena sono stati curati da Silvano Romani, I Due Platani e La Maison Du Gourmet ed il risultato è stata una serata indimenticabile all’insegna del gusto e del piacere di stare insieme. Il culmine della festa è stato raggiunto domenica pomeriggio, con spettacoli musicali, attività ludiche per i più piccoli e momenti di aggregazione all’insegna della serenità e del divertimento.

Come lo scorso anno, parte del ricavato dell’iniziativa verrà destinato ad opere a supporto dei citttadini di Coloreto. Lo scorso anno l’Associazione ha acquistato e installato un defibrillatore da esterno e devoluto un contributo per il restauro della chiesa di Coloreto.

La partecipazione numerosa e il clima di gioia e convivialità che hanno caratterizzato entrambe le giornate dimostrano quanto la Festa di Fine Estate sia ormai radicata nel cuore dei cittadini di Coloreto, l’appuntamento sarà quindi per il prossimo anno.