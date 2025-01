Azione cattolica, Meic e Fuci propongono un ciclo di incontri sul dialogo tra generazioni

L’Azione Cattolica diocesana, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) di Parma proseguono nella organizzazione di un ciclo di tre incontri con l’intento di offrire alla città e al territorio momenti di confronto ed approfondimento tra giovani ed adulti su temi centrali del nostro vivere, rispetto ai quali spesso i punti di vista di persone di età diverse si rivelano distanti.

Il titolo degli incontri di quest’anno è “Le età della ragione. Generazioni diverse dialogano su temi fondanti della vita: famiglia & famiglie”. La famiglia è al centro della vita di ogni persona: come elemento di nascita e radice, come spazio di contestazione, come luogo di confronto tra generazioni diverse. I contorni della famiglia sono indubbiamente diversi da quelli del ‘900 ed il modo in cui le nuove generazioni intendono il “luogo” familiare è certamente mutato rispetto a quello dei loro nonni, diventando un terreno di dialogo e talvolta di sfida tra generazioni diverse.

Dopo il primo incontro del novembre scorso, che ha visto dialogare sull’idea di famiglia persone di generazioni e vissuti diversi, il prossimo appuntamento “Una, nessuna, centomila… famiglie” sarà il 15 gennaio ad ore 20,45 presso il Centro pastorale diocesano (Viale Solferino 25) con la prof. Barbara Bevilacqua – psicologa e psicoterapeuta, docente alla facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano – intervistata da Annamaria Ferrari, Vice redattrice della Gazzetta di Parma, in cui si approfondirà cosa sono e come stanno le famiglie oggi, all’interno di velocissimi mutamenti sociali e culturali.

Gli incontri, aperti a tutti gli interessati, sono ad ingresso libero.