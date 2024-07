Bassa Val Taro, teneva il cane in una gabbia al sole in condizioni di igiene precarie: denunciato

Deteneva un cane di razza meticcia, esemplare di quasi 35 kg, costringendolo a rimanere chiuso al sole in una struttura in legno, posta nell’area cortilizia condominiale.

Quando sono intervenuti, gli Agenti della Polizia Locale Bassa Val Taro e il personale dell’ASL, hanno accertato la presenza di un cane maschio, razza meticcio, taglia media, di colore nero rinchiuso in una fatiscente gabbia (5 x 1,50x h 1,80), esposta totalmente al sole, coperta, solo in minima in parte da un telo di materiale plastico.

Il povero animale era privo di acqua e cibo e la gabbia presentava un forte odore nauseabondo dovuto alla presenza di escrementi ed urina dell’animale.

Poiché il detentore del cane non forniva adeguate cure e attenzioni e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico gli Agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo; veniva inoltre contestata la sanzione amministrativa in violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 lett.) B L.R. 17 febbraio 2005 nr. 5.

Il cane veniva affidato ad un canile in Provincia di Reggio Emilia, presso cui è stato trasportato grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione RESCUE DOG di Noceto.

Durante le operazioni di recupero del cane la temperatura esterna era di circa 35gradi.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale