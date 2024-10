“Parma e il nostro territorio meritano un’adeguata rappresentanza in Regione. Il futuro della nostra comunità dipende molto da come governeremo l’Emilia Romagna nei prossimi cinque anni. Noi vogliamo farlo mettendo al primo posto il pragmatismo, ascoltando le persone e intervenendo tempestivamente per risolvere i loro problemi. Con il nostro candidato presidente Michele De Pascale abbiamo un progetto ambizioso per amministrare la regione con capacità e competenza, occupandoci in prima persona di sanità, di lavoro, di ambiente, di cultura, dei diritti di genere e dell’emergenza abitativa”.

Queste le parole pronunciate da Beppe Negri, candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico per Parma e provincia, a margine dell’evento di presentazione della sua candidatura svoltosi nella serata di mercoledì 23 ottobre presso la Club House Amatori Rugby Parma. All’iniziativa hanno partecipato tantissimi cittadini, oltre a diversi esponenti politici e amministratori di città e provincia.

“Assieme alla mia splendida comunità, quella del Partito Democratico, sto lavorando ogni giorno per rendere ancora più forte la voce di Parma e dei suoi cittadini. La mia candidatura – ha spiegato Negri – è stata votata con un plebiscito dai circoli della città e della provincia. Anche i Giovani Democratici, che sono il nostro futuro e il nostro orgoglio, hanno scelto di supportarmi in questa campagna elettorale. E poi sento l’appoggio della gente, degli amici, di tanti amministratori locali e delle moltissime persone che mi chiedono di incontrarmi per parlare del nostro territorio e delle sue priorità. Tutto questo mi dà la forza e l’entusiasmo per lavorare ogni giorno, a testa bassa, per Parma e per il suo territorio, come ho sempre fatto. Perché questa è la città che amo e che voglio rappresentare in regione Emilia Romagna”.

Durante l’evento – moderato dalla giornalista Giovanna Pavesi – sono intervenuti anche Francesco De Vanna (assessore del Comune di Parma), Victoria Oluboyo (consigliera comunale e componente della Direzione nazionale del Partito Democratico), Aldo Spina (sindaco di Montechiarugolo), Barbara Lori (assessore regionale uscente, nonché ricandidata), Lorena Carpi (presidente del circolo PD Montanara), Carmen Motta (presidente Isrec Parma) e Giulia Giangrisostomi (presidente della Direzione provinciale dei Giovani Democratici). Presenti anche Nicola Bernardi, segretario provinciale del PD Parma, e Michele Vanolli, segretario cittadino, oltre alle consigliere comunali parmigiane Federica Carpi e Gabriella Corsaro, al vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto e agli assessori Gianluca Borghi e Caterina Bonetti.