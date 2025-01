Busseto, ruba biciclette in due abitazioni: denunciato un diciottenne

Le due mountain bike, del valore di 250 e 300 euro, sono state recuperate nei pressi della stazione ferroviaria e restituite ai legittimi proprietari.

I Carabinieri della stazione di Busseto, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di rapina, un diciottenne straniero, senza fissa dimora sul territorio nazionale.

Il giovane è accusato di essere coinvolto in due diversi furti di biciclette avvenuti in abitazioni private presenti nell’abitato del paese, tramutatesi in rapina per la violenza opposta ai proprietari accortosi dei fatti.

L’episodio è avvenuto a Busseto nel pomeriggio del 28 dicembre, quando il 18enne ha messo in atto il suo proposito criminoso. Ha colpito in due abitazioni distinte, sottraendo biciclette di valore dai rispettivi cortili. Tuttavia, il suo tentativo di fuga è stato ostacolato dai proprietari dei beni che si sono accorti dell’azione illecita e hanno tentato di bloccarlo. Nel tentativo di garantirsi la fuga, con un gesto intimidatorio, il malvivente ha minacciato i proprietari delle biciclette con due grosse pietre raccolte lungo la strada.

La situazione ha rapidamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine che, grazie a una segnalazione pervenuta sulla linea d’emergenza 112 di Fidenza, sono intervenuti immediatamente con due pattuglie delle Stazioni di Busseto e Roccabianca.

I militari si sono diretti verso la zona indicata per effettuare le verifiche del caso, una volta sul posto hanno iniziato a raccogliere informazioni dai testimoni che si sono rivelate cruciali, indicando che il malvivente si era appena dileguato nei campi limitrofi alla linea ferroviaria.

I militari hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona circostante notando il sospetto in fuga lungo la linea ferroviaria che collega Fidenza con Cremona. Ingaggiando un inseguimento e coordinando le loro azioni per accerchiarlo, utilizzando veicoli e comunicazioni radio per mantenere il controllo della situazione, sono riusciti a bloccarlo.

L’inseguimento, protrattosi per un centinaio di metri a ridosso dei binari ferroviari, si è concluso con il fermo del 18enne.

Il ragazzo è stato accompagnato nella caserma di Busseto per ulteriori accertamenti sulla sua identità e per ricostruire con precisione le dinamiche dell’evento.

Le biciclette rubate, sono state recuperate nei pressi della stazione ferroviaria e sono state restituite ai legittimi proprietari a seguito della formalizzazione delle denunce.