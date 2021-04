Cagliari-Parma 4-3, l’ex Cerri spinge il Parma verso la serie B

Cagliari-Parma 4-3

Marcatori: 5′ Pezzella, 31′ Kucka, 39′ Pavoletti, 14’st Man, 21’st Marin, 46’st Pereiro, 49’st Cerri

CAGLIARI CALCIO: Vicario, Godin, Nainggolan, Marin, Joao Pedro (Cap), Nandez (42’st Cerri), Rugani (20’st Pereiro), Zappa (13’st Lykogiannis), Pavoletti, Duncan (20’st Simeone), Carboni.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Deiola, Klavan, Calabresi, Asamoah, Ceppitelli, Walukiewicz.

Allenatore: Semplici.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Pezzella (33’st Dierckx), Grassi, Cornelius (28’st Pellé), Bani, Kurtic, Brugman, Laurini (16’st Busi), Osorio, Kucka (Cap)(1’st Mihaila), Man (28’st Valenti).

A disposizione: Colombi, Sohm, Alves, Gervinho, Brunetta, Traore, Camara.

Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Sig. Paolo Valeri (Roma 2). Assistenti: Sig. Daniele Bindoni (Venezia) – Sig. Stefano Del Giovane (Albano Laziale). Quarto uomo: Sig. Simone Sozza (Seregno). V.A.R.: Sig. Federico La Penna (Roma 1). A.V.A.R.: Sig. Dario Cecconi (Empoli).

Angoli: 0-4. Ammoniti: Pezzella (P) al 25′, Marin (C) al 30′, Duncan (C) al 1’st, Kurtic (P) al 12’st, Nandez (C) al 35’st, Nainggolan (C) al 38’st. Palo di Brugman (P) al 29’st. Recupero: 2’pt, 5’st.