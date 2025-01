Casa Cervi: le iniziative per la settimana della Memoria

CASA CERVI – DOMENICA 19 GENNAIO 2025 | ORE 15

La memoria raccontata alle famiglie

LA VITA DI LILIANA SEGRE E LA STORIA DELLE PIETRE D’INCIAMPO



Domenica 19 gennaio dalle ore 15, in attesa del Giorno della Memoria, si terrà il secondo appuntamento di In famiglia a Casa Cervi: un pomeriggio alla scoperta della vita di Liliana Segre e la storia delle pietre d’inciampo, insieme allo scrittore di libri per ragazzi Federico Gregotti, autore dei libri Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza e Pietre d’inciampo, entrambi pubblicati per Einaudi Ragazzi.

Dalle 16 seguiranno letture e musica con il violino di Alessandro Cannizzaro, collaboratore de La Toscanini di Parma. Dalle 17, una merenda con dolci della tradizione ebraica dello storico Panificio Volpe Giovanni di Venezia.



DAL 21 AL 31 GENNAIO 2025 – BIBLIOTECA DELLE ARTI DI REGGIO EMILIA

Libri di famiglia. La radice ebraica di Enzo ed Emilio Sereni

MOSTRA DOCUMENTARIA



Alla Biblioteca delle Arti di Reggio Emilia una mostra documentaria per raccontare le origini della famiglia di Emilio Sereni: politico, partigiano, studioso del mondo contadino e “padre” della storia del paesaggio agrario italiano. Il percorso è organizzato dall’Istituto Alcide Cervi, che ne conserva il patrimonio archivistico e librario all’interno della Biblioteca Archivio a lui intitolata.

Inaugurazione: martedì 21 gennaio 2025 alle ore 11,00

Con:

Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi

Adriano Bertolini, Responsabile della Biblioteca delle Arti

Nando Rinaldi, Direttore Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia

Per info https://www.istitutocervi.it/in-famiglia-casa-cervi-memoria