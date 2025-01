Celebrazione del Giorno della Memoria a Tizzano

ERMO COLLE PER LA MEMORIA

Domenica 26 gennaio 2025 ore 17

Centro Paglia – Tizzano, Parma

Parole nei solchi del tempo

Storia degli ebrei internati a Tizzano tra il 1941 e il 1943

Proiezione del video della scuola secondaria di primo grado di Tizzano

vincitore del premio Fondazione Cariparma 2007 “Parma incontra la sua storia”

evento promosso dal Comune di Tizzano Val Parma

in collaborazione con Associazione Ermo Colle

Lunedì 27 gennaio 2025 ore 10.30 in Piazza Roma

Commemorazione del Comune con interventi della Sindaca e della Presidente della sezione ANPI di Tizzano con la partecipazione delle scuole di Tizzano e Lagrimone

Tizzano (Parma) – In occasione della Giornata della Memoria, domenica 26 gennaio 2025 alle ore 17 al Centro Paglia di Tizzano Val Parma, ad ingresso gratuito, sarà proiettato “Parole nei solchi del tempo” il video della scuola secondaria di primo grado di Tizzano, un evento promosso dal Comune di Tizzano Val Parma in collaborazione con Associazione Ermo Colle.

Vincitore del premio Fondazione Cariparma 2007 “Parma incontra la sua storia”, il video ricompone, a partire da diari, testimonianze, lettere, la “storia” degli ebrei di Belgrado internati a Tizzano tra il 1941 e il 1943, la storia della loro vita, scandita dalle famigerate prescrizioni ministeriali, dei loro rapporti, formalmente proibiti, con le persone del paese, di amori nati tra ragazzi che tentavano, così, di vivere e del loro continuo desiderio di fuga. È la storia degli eventi che accadono dopo l’8 settembre 1943: alcuni riescono a fuggire in Svizzera, altri vengono internati a Monticelli, poi ad Auschwitz, di altri non si sa più nulla.

Lunedì 27 gennaio alle ore 10.30 in Piazza Roma alle Pietre d’inciampo, davanti al Municipio, avrà luogo la Commemorazione del Comune con interventi della Sindaca e della Presidente della sezione ANPI di Tizzano, con la partecipazione delle scuole di Tizzano e Lagrimone.