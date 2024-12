Chiesi al fianco della Società italiana di Neonatologia per aumentare gli standard europei di assistenza e cura

Chiesi Italia è al fianco della Società Italiana di Neonatologia nell’ambizioso progetto di definizione e promozione degli European Standards of Care for Newborn Health.

Il progetto, promosso dalla SIN con il contributo incondizionato di Chiesi Italia, è dedicato ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli, per uniformare e garantire la qualità dell’assistenza neonatale in Italia, in linea con le migliori pratiche europee.

Un progetto che non solo rappresenta un passo avanti significativo per la salute neonatale, ma sottolinea anche l’importanza di una fattiva collaborazione tra il mondo scientifico e l’industria farmaceutica, come dimostrano i risultati ottenuti.

Chiesi Italia ha fornito un contributo incondizionato alla Società Italiana di Neonatologia, supportando il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’iniziativa, finalizzata proprio al monitoraggio e all’implementazione degli Standard Europei di Cura, definiti nel 2018 dalla European Foundation for the Care Newborn Infants e tradotti dalla SIN e dall’associazione Vivere Onlus nel 2022.

Diverse le attività implementate, necessarie per raggiungere gli Standard Europei di Cura nei Punti Nascita e nei Reparti di Neonatologia che desideravano intraprendere questo percorso. Tra queste la creazione di una piattaforma ad hoc per l’autovalutazione e l’organizzazione di corsi di formazione per il personale, focalizzati sull’approfondimento degli European Standards of Care.

“Il lavoro svolto per implementare negli ospedali italiani gli standard di cura europei per il neonato e la Family Centered Care è stata una delle priorità che hanno caratterizzato l’attività della Sin in questi anni e in quelli prossimi a venire – commentano Luigi Orfeo, presidente uscente e Massimo Agosti, presidente neoeletto della Società Italiana di Neonatologia -“.

“L’ascolto delle famiglie – proseguono – con una attenzione particolare al supporto psicologico per le mamme e i papà dei bambini nati prematuri e l’implementazione di sistemi digitali capaci di abbattere le barriere fisiche e rassicurare i neo genitori sono obiettivi importanti e ambiziosi. Il supporto di Chiesi Italia è stato fondamentale per accelerare la conoscenza e l’attenzione verso questi temi. Possiamo ambire a un’assistenza neonatale più equa, sicura e in linea con i più alti standard europei. Questo progetto rappresenta un punto importante per il futuro della neonatologia italiana”.

Il progetto ha visto la realizzazione di iniziative nel corso del 2023 e del 2024, con attività mirate nei confronti di operatori sanitari e alla sensibilizzazione delle istituzioni.

“Chiesi Italia considera la salute neonatale una priorità. Il nostro impegno – dice Raffaello Innocenti, ceo & managing director di Chiesi Italia – si rinnova ogni giorno e si manifesta attraverso iniziative che ci vedono al fianco della Sin e dei principali ospedali italiani. Abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni e la serenità dei tanti genitori che affrontano le sfide poste dalle nascite premature. In sinergia con la Sin, contribuire a garantire a queste famiglie la possibilità di accedere ai più elevati standard di assistenza è un dovere e una missione in linea con i nostri valori”.