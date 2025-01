Chiesi nomina tre amministratori indipendenti nel cda, a supporto dell’evoluzione aziendale

Chiesi, Gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, annuncia la nomina di tre nuovi amministratori non esecutivi indipendenti (Ned – Non executive director) nel consiglio di amministrazione di Chiesi Farmaceutici: Roch Doliveux, Paolo Pucci e Daphne Quimi.

A seguito di un’accurata selezione su scala globale, i nuovi membri del cda si sono uniti agli attuali cinque componenti di Chiesi, con nomina effettiva dal 28 gennaio 2025.

L’ingresso di tre nuovi amministratori rappresenta una tappa significativa nella strategia più ampia di Chiesi volta a potenziare il consiglio, con un duplice obiettivo: accrescere le competenze e internazionalizzare ulteriormente la leadership.

Coerentemente con la visione strategica della famiglia Chiesi, questo momento segna un’evoluzione significativa negli sforzi dell’azienda per rafforzare la governance, in linea con la continua crescita internazionale del Gruppo e la volontà di avere un impatto sui pazienti.

I nuovi amministratori apportano competenze preziose che guideranno Chiesi a adottare le migliori pratiche del settore.

Favorendo la diversità e introducendo nuove competenze, i nuovi amministratori sosterranno l’impegno di Chiesi verso una crescita sostenibile, una transizione organizzativa e un’espansione internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense, di sempre maggiore rilevanza.

Inoltre, con l’inclusione dei nuovi membri, Chiesi ha migliorato ulteriormente la funzionalità del proprio cda, in particolare attraverso l’istituzione di Comitati interni pensati per ottimizzare i processi decisionali.

Ciascuno dei nuovi membri apporta un solido background professionale per supportare Chiesi nell’adattarsi a un settore e a un mercato in rapida evoluzione e proseguire la sua crescita.

Roch Doliveux ha maturato una vasta esperienza di leadership nel settore biofarmaceutico. È stato ceo di ucb per dieci anni. Presiede i consigli di amministrazione di Pierre Fabre SA e Oxford Biomedica.

Paolo Pucci vanta una carriera di spicco nell’industria farmaceutica. È stato ceo di ArQule, guidandola fino alla sua acquisizione da parte di Merck & Co. nel 2020, e ha ricoperto ruoli di rilievo in Bayer Schering Pharma. Fa parte dei consigli di amministrazione di Replimune Group, Merus e West Pharmaceutical Services.

Daphne Quimi ha lasciato un’impronta significativa sul settore farmaceutico. In qualità di cfo di Amicus Therapeutics, ha supervisionato IT, infrastrutture e servizi durante la fase di espansione internazionale. Ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo in Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb e Avon. Siede dei consigli di amministrazione di Amylyx Pharmaceuticals e Century Therapeutics.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Roch Doliveux, Paolo Pucci e Daphne Quimi nel nostro Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato il Presidente del Gruppo Alessandro Chiesi -. La loro esperienza rafforzerà la governance di Chiesi e supporterà le nostre ambizioni globali. In linea con la visione della nostra famiglia, questa scelta riflette ulteriormente il nostro impegno a migliorare costantemente e ci permetterà di concentrarci ancora meglio sui driver strategici. Ne beneficerà l’azienda, nel suo percorso di crescita e internazionalizzazione: attendiamo con entusiasmo il contributo positivo che apporteranno”.

“Sono certo che Roch, Paolo e Daphne saranno addizioni di altissimo valore per il consiglio di amministrazione di chiesi – ha aggiunto il ceo Giuseppe Accogli -. Tutti e tre portano un’ampia esperienza internazionale e competenze diversificate, che miglioreranno la nostra competitività. Le loro nuove prospettive, unitamente alle preziose competenze, arricchiranno le discussioni del Consiglio e rafforzeranno il nostro modello di governance, aiutandoci a liberare appieno il nostro potenziale per crescere e svilupparci come Gruppo”.