Cimitero della Villetta: al via i lavori di messa in sicurezza di parte delle coperture

Al via i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle coperture dell’Ottagono, del Chiostro Padre Lino, della portineria centrale del Cimitero monumentale di Parma e per il rifacimento della pavimentazione del tratto tra l’Ottagono e la Galleria Perimetrale, con un investimento di oltre mezzo milione di euro da parte di ADE spa, società in house del Comune di Parma che gestisce il patrimonio e i servizi cimiteriali.

“Prosegue l’impegno di Amministrazione e ADE nella messa in sicurezza e valorizzazione del cimitero monumentale – commenta Caterina Bonetti, Assessora con delega ai Servizi cimiteriali – così come nelle manutenzioni ordinarie nei cimiteri di frazione. Un lavoro che si realizzerà cercando di creare il minor disagio possibile ai visitatori delle strutture, con l’obiettivo di restituire gli spazi restaurati in occasione della cerimonia dei defunti. Questo anche in ottica di una sempre maggiore valorizzazione culturale del cimitero monumentale e di sostenibilità energetica di questi spazi.”

Sono iniziate le opere di messa in sicurezza delle coperture che riguardano le arcate dalla 53 alla 61 e dalla 77 alla 87 dell’Ottagono. Si tratta del secondo stralcio di lavori (il primo è terminato nel 2023), per un investimento di 300.000 euro. Durante i lavori sarà sempre garantito l’accesso veicolare al reparto A e B; l’accesso alla Galleria Sud potrà avvenire dagli ingressi laterali della Galleria Inferiore. Le attività di riqualificazione delle coperture dell’Ottagono sono state programmate a stralci, per limitare i disagi a cittadine e cittadini nella fruizione del cimitero e per garantire la continuità dei servizi.

Avviato anche il rifacimento della copertura della portineria centrale, con un investimento di 40.000 euro. Per consentire lo svolgimento di questi interventi, l’attività della portineria è stata temporaneamente trasferita nella struttura provvisoria situata a fianco dell’ingresso principale della Villetta, garantendo così la piena operatività del servizio.

Un altro importante intervento riguarda la copertura del Chiostro Padre Lino, per il quale ADE S.p.A. ha stanziato 150.000 euro. Durante il periodo dei lavori, le visite ai propri cari saranno possibili su prenotazione, con accompagnamento del personale per garantire la sicurezza dei visitatori.

Oltre gli interventi sulle coperture, è previsto il rifacimento della pavimentazione del tratto tra l’Ottagono e la Galleria Perimetrale, per un investimento di 25.000 euro. I lavori su questo passaggio prenderanno avvio nei prossimi mesi; l’accesso al reparto sarà garantito dall’ingresso della Galleria Nord, senza alcuna interruzione del servizio.

I lavori su parte delle coperture del cimitero monumentale, appena iniziati e che termineranno entro l’anno, sono funzionali per la conservazione e la valorizzazione del complesso. Nonostante l’entità degli interventi in corso, ADE S.p.A. garantisce tutte le attività di sepoltura, minimizzando i disagi per le cittadine e i cittadini e assicurando la fruibilità dei servizi.