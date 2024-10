Cimitero Vigatto, Civiltà Parmigiana: “Il negozio vuoto del fiorista abbandonato all’incuria”

Sono ormai diversi mesi che il negozio del fiorista antistante l’ingresso del cimitero di Vigatto è chiuso a causa dell’ennesimo tentativo di furto.

La vetrina è stata rotta e nulla, da allora, è stato fatto per ripristinare la situazione. Come si può vedere dalla foto, oggi il negozio si presenta in uno stato di profondo degrado.

Non è certo una bella immagine quindi quella che si presenta ai numerosi visitatori che accedono al cimitero, soprattutto in questi giorni dedicati alla ricorrenza dei defunti.

Non parliamo poi della mancanza del servizio, che proprio in tali occasioni riveste una particolare utilità soprattutto per quelle persone che hanno difficoltà a trovare soluzioni alternative.

Riteniamo che sistemare la vetrina e magari attivare un servizio temporaneo per la vendita dei fiori sarebbe stata un’ottima occasione per l’amministrazione comunale per dimostrare il rispetto che si conviene ad un luogo sacro come un cimitero e nel contempo anche il venire incontro alle esigenze delle persone.

