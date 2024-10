Collecchio, ruba più di 3mila euro in cosmetici al supermercato: denunciata una 23enne

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma provincia nel contrasto del fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori”, che creano un grande allarme sociale.

Al termine di una articolata attività d’indagine i Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato in stato di libertà una 23enne straniera, per il reato di furto.

I fatti risalgono a qualche mese fa, quando il titolare di un supermercato, ubicato nel Comune di Collecchio, ha denunciato il furto di prodotti cosmetici di vario genere per un valore di oltre 3.000 Euro.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che erano circa le 13.00 quando una giovane donna è entrata all’interno del supermercato spingendo un carrello della spesa, spostandosi, con assoluta naturalezza fra le corsie.

Raggiunta la corsia dei prodotti cosmetici, ha riempito due borse con creme corpo, viso ed altri prodotti, riponendo il tutto nel carrello e come una normale cliente si è diretta verso le casse. Ma alle casse non è mai arrivata poiché raggiunta l’uscita di sicurezza, attraversata una porta antipanico è immediatamente salita su di una autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dandosi alla fuga.

I Carabinieri della Stazione di Collecchio, sulla scorta della denuncia presentata dal responsabile dell’esercizio commerciale hanno immediatamente dato il via alle indagini.

Analizzato il modus operandi, i militari hanno scandagliato i sistemi informativi a disposizione, estrapolando una serie di nomi e relative fotografie di soggetti specializzati nella commissione di furti con quelle modalità.

La comparazione delle immagini ritraente il volto della donna, con le effigi fotografiche estrapolate dagli archivi, ha permesso di dare un nome un cognome alla presunta responsabile.

Si tratta di una ragazza 21enne, di origini rumene, gravata da una lunga lista di segnalazioni di polizia per reati analoghi che al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuta responsabile di furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma