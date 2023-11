Collecchio, rubano un monopattino elettrico e due smart tv: denunciate 4 persone

Alcuni giorni fa i Carabinieri di Collecchio, hanno ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino circa la presenza di alcune persone sospette nel parcheggio di un supermercato del luogo.

Inviata tempestivamente la pattuglia, effettivamente individuavano 4 persone, che si trovavano sul retro del magazzino dell’esercizio commerciale e che alla vista dei militari si mostravano subito agitati.

All’interno dell’autovettura in uso ai quattro, i Carabinieri hanno rinvenuto due Smart tv nuovissime ed un monopattino elettrico. I militari decidevano di approfondire gli accertamenti sulla provenienza e il titolo di possesso di tale merce, anche perché le spiegazioni dei quattro individui in merito non erano affatto convincenti.

Cosi, anche sentendo il personale del supermercato e visionando le telecamere di videosorveglianza, appuravano che i due televisori erano stati asportati dal magazzino posto sul retro del supermercato, mentre il monopattino era stato rubato ad un cliente. Pertanto, al termine di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, i quattro sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, mentre la merce rubata, recuperata dai militari, è stata restituita ai legittimi proprietari.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma