Coltivazione domestica cannabis: mobilitazione a Parma di Più Europa e Radicali per il disegno di legge

Sabato 2 luglio +Europa e i Radicali si mobilitano anche a Parma per sostenere il disegno di legge per la coltivazione domestica della Cannabis, a prima firma Riccardo Magi, finalmente arrivata alla Camera dopo due anni di attesa.

Saremo in via Mazzini e sui social network, per accompagnare il disegno di legge al voto del Parlamento previsto per luglio.

Il disegno di legge escluderebbe la rilevanza penale della coltivazione per uso personale fino a quattro piante, come già sentenziato dalla Cassazione a sezioni unite a cui tutti i tribunali italiani si sono adeguati negli ultimi tre anni, abbassa le pene per i fatti di lieve entità e rimuove le sanzioni amministrative per chi detiene cannabis per uso personale.

Dichiarano Amadasi (+E) e Marola (RI) : “Nonostante la Corte Costituzionale abbia deciso di non ammettere il referendum per la legalizzazione insieme a quello sull’eutanasia, andiamo avanti in questa battaglia per avere più legalità, evitando che i consumatori di cannabis siano costretti a rivolgersi agli spacciatori e alla malavita, e lo facciamo per avere più giustizia, più sicurezza nelle nostre strade e maggiore controllo sulla qualità delle sostanze, ma soprattutto è una battaglia per sottrarre alle mafie una fetta di introiti che oggi gli è garantita dal proibizionismo di Stato”.

Più Europa e Radicali