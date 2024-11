Comune di Parma, Rethink: progetto europeo per ripensare spazi urbani di incontro inclusivi, sicuri, creativi

L’Unione europea ha finanziato il progetto internazionale “Rethink”, di cui il Comune di Parma è coordinatore, per la creazione di spazi urbani di incontro inclusivi, sicuri, creativi e belli.

Il progetto è stato finanziato per 158.430 euro dal CERV – Citizens, Equality, Rights and Values (“Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”), il programma europeo che mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai Trattati dell’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, sostenendo, in particolare, le organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.

Come sottolineato dal titolo del progetto “Rethink – Enhancing all citizens participation in rethinking the city as an inclusive, sustainable and beautiful place through art and culture”, il traguardo da raggiungere è “rafforzare la partecipazione di tutti i cittadini nel ripensare la città come luogo inclusivo, sostenibile e bello attraverso l’arte e la cultura”. Gli spazi verranno progettati per promuovere valori europei come l’uguaglianza, la diversità e la cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento e all’inclusione dei gruppi vulnerabili e dei giovani e delle giovani.

Dal punto di vista operativo, tra i principali obiettivi specifici di “Rethink” ci sono: individuare strategie efficaci per la partecipazione nel processo di ripensamento degli spazi di vita della città e per creare un sentimento di comunità; coinvolgere giovani, minoranze e persone con fragilità; aumentare la sicurezza nelle città coinvolte, attraverso l’ideazione di spazi pubblici in cui realizzare iniziative artistiche e culturali; rafforzare la rete tra autorità pubbliche, associazioni locali e portatori di interesse, a livello sia locale sia continentale, per una città inclusiva e sostenibile.

Il progetto prenderà avvio la prossima primavera e terminerà nell’arco di due anni.

Il Comune di Parma coordina il progetto Rethink a cui partecipano diversi partner europei: il Comune di Trollhättan (Svezia), la Città di Zara (Croazia), la Città di Daugavpils (Lettonia), il Comune di Lublino (Polonia), il Municipio di Amadora (Portogallo) e la Città di Seinäjoki (Finlandia).