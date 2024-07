Controlli in appennino est: 20enne fermato con un coltello e due patenti ritirate per ubriachezza

Una persona denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere, due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica, 5 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacenti.

*******

Come avviene ormai periodicamente, i Carabinieri della Compagnia di Parma, nei giorni, scorsi, hanno rinforzato i presidi sul territorio col duplice obiettivo di prevenire i cosiddetti reati predatori e aumentare il livello di “sicurezza percepita” da parte di tutti i cittadini.

In quest’ottica i Carabinieri di Langhirano e Tizzano, coadiuvati da personale della Polizia Locale dell’Unione Montana Appennino Parma Est, con un totale di 4 pattuglie, sono stati distribuiti nei punti nodali del territorio dei due comuni controllando per ore, di fatto, ogni macchina in ingresso e in uscita. In un’area nella quale, in linea di massima, la circolazione stradale è tutto sommato ordinata, le contravvenzioni al codice della strada sono state contenute: cinture non indossate, guida con telefono, velocità non commisurata.

Il servizio, a carattere preventivo, incentrato principalmente sul controllo della circolazione stradale, anche con l’impiego dell’etilometro, ha evidenziato a fronte di un gran numero di automobilisti sottoposti all’alcol test, oltre 50 solo uno è risultato positivo.

Una pattuglia, nel corso di uno dei tanti posti di controllo effettuati sulla SP13, nel territorio di Langhirano, ha sottoposto a controllo un 60enne parmigiano che veniva trovato alla guida della sua autovettura, con tasso alcolemico pari a 2,24 g/l., di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica. Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.

Un 20enne residente nel langhiranese, è stato perquisito di iniziativa dai militari, insospettiti dalla sua agitazione e trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 18.cm.

Il coltello è stato sequestrato e il 20enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Cinque i soggetti, di età compresa fra i 20 ed i 35 anni, tutti residenti in provincia trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla Prefettura come consumatori di hashish e marjuana.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma