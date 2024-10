Dal 15 ottobre accensione dei riscaldamenti in città

Il Comune di Parma comunica che, a partire dal 15 ottobre 2024, sarà consentita l’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, per un massimo di 6,5 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00. Tale misura resterà in vigore fino al 22 ottobre 2024, data dalla quale si applicheranno nuove condizioni di esercizio per gli impianti termici presenti sul territorio.

Dal 22 ottobre 2024, il funzionamento sarà limitato a un massimo di 13 ore giornaliere, sempre comprese tra le 5.00 e le 23.00. Inoltre, si disporrà una riduzione di 1°C delle temperature massime consentite all’interno degli edifici, in linea con le direttive del D.P.R. n. 74/2013 e del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).

Le temperature dovranno essere mantenute entro i seguenti limiti:

19°C, con una tolleranza di 2°C, per abitazioni, uffici, luoghi di culto, attività commerciali e ricreative;

17°C, con una tolleranza di 2°C, per edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.

Sono esenti da queste misure edifici adibiti a ospedali, case di cura, scuole materne, asili nido, piscine, saune, e altre strutture specificate nell’ordinanza.

Questa ordinanza, emessa in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma e con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC 2021), si inserisce nel progetto Parma Climate Neutral 2030 e mira alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici, in particolare per contenere l’impatto climatico degli impianti di riscaldamento civili.

I controlli sul rispetto di queste disposizioni saranno affidati agli organi di vigilanza competenti. Le eventuali infrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.