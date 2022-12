Daniele Stefanì è il nuovo Delegato alla Legalità del Comune di Parma.

Ha alle spalle una lunga esperienza che lo ha visto ricoprire il ruolo di Commissario Capo della Polizia di Stato e lavorare per la Digos. Ha operato sul campo per circa quaranta anni, prima del pensionamento, coordinando unità investigative in materia di terrorismo nazionale e internazionale. Si è occupato di spaccio, prostituzione, degrado urbano, infiltrazione criminali, gestione dell’ordine pubblico e di relazioni con gli Enti Locali, ma anche di studio e relazioni con i comitati spontanei promossi contro la criminalità. Inoltre ha esercito la funzioni di Pubblico Ministero Procura della Repubblica di Parma in udienze penali.

Come Segretario Provinciale del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di Segretario Generale Provinciale, Presidente del Direttivo Nazionale, Segretario Generale Regionale, promuovendo protocolli di sicurezza, convegni cittadini su immigrazione e governo del fenomeno, studi e iniziative sul contrato alla Violenza di Genere, studi e convegni sulle infiltrazioni criminali e promozione delle migliori prassi “Ricerca persone scomparse”.

Diploma di Liceo Scientifico, ha frequentato il Corso di Alta Formazione di Scienza della Sicurezza della Scuola Superiore di Polizia – Università La Sapienza di Roma e diversi altri corsi tra cui quelli inerenti Scienze dell’Investigazione e Perizia Psichiatrica. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione Universitaria in Scienze della Comunicazione – Università di Ferrara.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Daniele Stefanì è la persona giusta per svolgere la delicata funzione di delegato alla sicurezza. La sua storia professionale e la sua conoscenza della città gli consentiranno di contribuire al piano di legalità e coesione che l’Amministrazione sta mettendo in campo e di garantire una sempre maggiore efficienza nel rapporto tra la Giunta, il corpo di Polizia locale, le forze dell’ordine e la cittadinanza”.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha rimarcato: “”Con la designazione del nuovo Delegato alla Sicurezza la Città può contare su un’ulteriore figura impegnata nella promozione delle politiche di legalità. Daniele Stefanì supporterà il Comando della Polizia Locale e la Giunta nella messa a fuoco di progetti di consolidamento della sicurezza dei cittadini nei vari quartieri della Città e darà un contributo fondamentale nella realizzazione di quelli già annunciati nei giorni scorsi, a partire dal progetto Legalità e Coesione che ha preso avvio dal quartiere San Leonardo. L’esperienza del nuovo Delegato rappresenta una base essenziale e preziosa per lo sviluppo di una nuova sicurezza di prossimità con al centro il rilancio della Polizia Locale e delle sue molteplici professionalità, nuove politiche di prevenzione e coesione sociale, più forti strumenti di raccordo e coordinamento con le altre forze dell’ordine”.

Daniele Stefanì ha concluso: “Sento una grande sintonia con i progetti del Sindaco e della Giunta Comunale, soprattutto sul tema dell’ascolto e la costruzione di un legame forte con la comunità, con particolare riferimento al tema della legalità, della sicurezza e soprattutto a tutela delle fasce più fragili”.