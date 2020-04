Dio accoglie la conversione? VIDEO

Il silenzio della clausura – Le monache di clausura Clarisse Eremite di Fara in Sabina si offrono per accompagnare in queste settimane di Coronavirus chi fosse interessato a un cammino di crescita spirituale (leggi).

Lo faranno con dei brevi video che ParmaDaily proporrà ai propri lettori.

“Affinché il blocco causato dal COVID divenga occasione per scoprire che in realtà …

C – chi

O – osserva

V – veramente

I – incontra

D – Dio”.

Dio accoglie la conversione?

