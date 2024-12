Dodici nuove aule per il Berenini di Fidenza: al via la progettazione dell’opera da 5mln

“Un primo importante passo – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia – è stato compiuto nel corso dell’ultimo Consiglio Provinciale durante il quale abbiamo approvato una convenzione, presentata dall’ingegner Elisa Botta (dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio), tra il nostro ente e l’Agenzia del Demanio in virtù della quale la Provincia delega all’Agenzia la progettazione complessiva. L’Agenzia si accollerà le spese della progettazione e, quindi, non ci saranno impatti sul bilancio dell’ente per questa fase. È un’operazione importante, frutto di un avviso dell’Agenzia, promosso da Upi (Unione province italiane), che avvia un iter di assoluta rilevanza per ammodernare e migliorare gli spazi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, ambito di competenza della Provincia. Il lavoro da fare, su questo fronte, è notevole e il nostro impegno è massimo come testimoniano i 12,5 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica nel bilancio di previsione che è appena stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio Provinciale”.