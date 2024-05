Sabato 18 e domenica 19 quartiere Montanara in festa: chiuso al traffico e autobus deviati

Si alza il sipario sabato 18 su “Montanara in Festa”, con la cena beneficienza in via Carmignani.

Domenica 19 maggio 2024 la via sarà chiusa al traffico veicolare.

Pertanto, dall’inizio del servizio diurno e fino al termine del servizio notturno, le linee di trasporto pubblico urbano interessate osserveranno alcune deviazioni di percorso.

Linea urbana n. 2 : provenienti dal centro città, anziché effettuare come di consueto la fermata di capolinea in largo VIII Marzo, i bus transiteranno lungo strada Langhirano ed effettueranno capolinea in corrispondenza della fermata posta presso la rotatoria di via Usberti (di fianco al parcheggio del cinema). Stesso percorso in direzione contraria.

Linea urbana n. 13: provenienti dal centro città e diretti verso il Cinghio Sud, i bus percorreranno strada Langhirano, tangenziale sud, strada Montanara, per effettuare il regolare capolinea al Cinghio sud. La stessa deviazione verrà osservata in senso contrario.

Le corse festive della linea n. 13 prolungate da/per Gaione , dopo avere effettuato ingresso e regresso al Cinghio Sud, percorreranno come di consueto il regolare tragitto extraurbano.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.