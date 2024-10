Domenica Donne in Corsa porterà in piazza Duomo centinaia di persone per sostenere i diritti e l’equità di genere

Donne e uomini di ogni età percorreranno le strade del centro cittadino al fianco delle volontarie di quindici associazioni, in rete.

Questo il programma: alle 14.30: apertura del village con gli stand delle associazioni della rete, truccabimbi, musica dal vivo e cerimonia del tè e animazione dal palco.

Alle 16.30, dopo i saluti istituzionali, partenza della camminata con arrivo stimato entro le 17.45.

Alle 18 le premiazioni (gruppo più numeroso, gruppo più originale, persone e compagnie che si distingueranno per un messaggio simbolico).

Donne in Corsa per l’equità di genere e la tutela dei diritti è una manifestazione sportiva benefica non competitiva promossa da Csv Emilia e Comune di Parma, insieme alle associazioni Ados Associazione Donne Operate al Seno, Amnic, Ape Associazione Progetto Endometriosi, Acisjf Casa della Giovane, Al-Amal, Centro di Aiuto alla Vita, Cfu Comitato Fibromialgici Uniti, Centro Antiviolenza, Famiglia Più, Futura, Moica, Parma Sinergia Donna, Per Ricominciare, Pozzo di Sicar e Women for Women.