Doppio percorso per il Trail Val Cenedola, al via il 7 luglio

È fissato in calendario per il prossimo 7 luglio l’appuntamento con la settima edizione del Trail della Val Cenedola, prova del circuito provinciale Trail Running Parma 2024 e del Circuito Uisp Parma for Running Strada & Trail “5+5 Mix”.

A Bore, nell’Appennino parmense, la prova allestita dalla locale Polisportiva è ormai un evento fisso della stagione, un richiamo irresistibile per tanti appassionati della regione e non solo.

Due le distanze proposte anche in questa edizione, percorsi abbastanza brevi e fatti appositamente per coinvolgere il più ampio numero possibile di corridori, intenzionati ad affrontare una competizione all’aria aperta.

Il principale misura 22 km per 982 metri di dislivello positivo, l’alternativa è su 12 km per 482 metri. Sono tracciati quasi completamente sterrati che, pur non essendo molto lunghi, richiedono una corposa dose di allenamento.

La partenza per entrambi i percorsi verrà data alle 9:30 dal Campo Sportivo Comunale, sede anche dell’arrivo e di tutti i servizi pre e post gara. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi al via almeno 15 minuti prima per il necessario briefing d’introduzione al percorso.

Le premiazioni riguarderanno i primi 3 assoluti uomini e donne e i vincitori di categoria, ma saranno previsti anche premi a sorpresa legati alla prestazione cronometrica.

Per informazioni: Pol.Bore, www.trailvalcenedola.jimdofree.com