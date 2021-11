Durante la perquisione in casa i carabinieri gli trovano dosi di cocaina e contanti: arrestato spacciatore in città

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione i Parma Oltretorrente hanno arrestato un 29enne di origine nigeriana, residente in città responsabile della detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari a seguito di perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo hanno trovato in cucina oltre 25 grammi di cocaina divisa in dosi, il materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e la somma di oltre 1600 euro. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma