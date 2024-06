Elezioni europee: in provincia di Parma FdI e Pd appaiati al 29%, qualche. decimale in più per il partito della Meloni. Leggi i risultati nei Comuni

Nelle giornate di sabato e domenica si sono tenute le elezioni europee.

In provincia di Parma, in 444 seggi su 470 scrutinati, FdI e PD sono i primi partiti con il 29% dei voti (FdI avanti di qualche decimale).

Leggi i risultati della provincia di Parma, Comune per Comune!

In città l’ex sindaco Federico Pizzarotti raccoglie 2200 preferenze nella lista di Azione. Il partito di Calenda non supera la soglia del 4% e quindi non elegge nessun parlamentare europeo.

Nicola Dall’Oglio ottiene più di 1800 preferenze in città nella lista Verdi-Sinistra (neppure lui è eletto).

In provincia di Parma l’affluenza è stata pari al 56,6%.

In città è stata pari al 54,49%.