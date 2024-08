Elezioni regionali e infrastrutture: Andrea Massari replica a Casa e Cavandoli

Elezioni regionali: Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma, interviene sulle polemiche di ieri sul sistema aeroportuale regionale e sul ruolo di Parma espresse da Cristiano Casa (Fdi) leggi qui e Laura Candoli (Lega) leggi qui

“Polemiche da ‘orologi rotti’ della destra” le definisce Massari che aggiunge:“ Siamo alle solite, arrivano le regionali, e la destra tira fuori l’argomento di Parma cenerentola. Poi vai a vedere la realtà e scopri che le Fiere di Parma sono le più competitive della regione, per esempio. Guardi il settore trasporti e si scopre che Tep è un esempio di società funzionante e con i conti in ordine. Esamini gli indicatori economici e occupazionali e sono ottimi in un territorio che cresce anche come numero di abitanti e studenti, che di questi tempi non è scontato. Per fare propaganda la destra non ci pensa due volte a dipingere la nostra provincia come un luogo inospitale per imprese e famiglie. Sono perfetti ambasciatori al contrario!”

“Il fuoco di sbarramento a più voci contro la proposta di Michele De Pascale segna con molta chiarezza che la proposta del candidato alla presidenza della regione ha colpito nel segno. E questo disturba, lo abbiamo capito”.

“Nella sua recente visita nel parmense, Michele De Pascale ha prima ascoltato il territorio e ha preso atto di quanto la regione aveva, da tempo, pianificato e sostenuto economicamente (12 milioni di euro per il Verdi) – cosa su cui ricordo i plausi dell’amico Cristiano Casa. Per la cronaca non risultano allo stato attuale risorse pervenute dal ministro Salvini o dal governo Meloni per l’aeroporto e nemmeno per le altre opere citate, confusamente, dall’onorevole Cavandoli.

“I due esponenti politici intervengono a difesa della candidata Ugolini, dimenticandosi di essere forze del governo della destra, parte della classe dirigente di Fratelli d’Italia e Lega, non propriamente civici insomma. E se c’è un intervento dal sapore di propaganda è questa polemica ferragostana e con poca sostanza lanciata su una proposta, seria, concreta e complessiva per il governo della Regione da Michele De Pascale”.