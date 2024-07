Ermo Colle: l’inaugurazione martedì 30 luglio a Sala Baganza con “Ariel” di Teatro Patalò

Inaugura martedì 30 luglio, alle 21.15, con ingresso a offerta libera, al Giardino interno della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, la XXIII edizione di Ermo Colle, Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle APS, con lo spettacolo “Ariel” di Teatro Patalò, testo e drammaturgia di Isadora Angelini, drammaturgia dei corpi di Luca Serrani, con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina Raggini, Luca Serrani, Simone Silvestri.

Dedicato alla poeta Sylvia Plath, lo spettacolo, che coinvolge attrici e attori di età diverse, nasce da alcune potenti suggestioni che pensano “il corpo come materia vivente” e la “sfera del nascere” come sigillo della complicità delle donne con la natura. La scena teatrale accoglierà una costellazione di immagini raccolte negli anni attorno alle esperienze della maternità, della fragilità, della violenza ostetrica.

Il lavoro è una scrittura originale ispirata a Adriana Cavarero (Donne che allattano cuccioli di lupo), Maria Zambrano, Rebecca Solnit (The Faraway Nearby), Ida Travi, con frammenti di Sylvia Plath da Ariel, luna di Urano / spirito dell’aria.

Attori e autori, Isadora Angelini e Luca Serrani, hanno fondato la compagnia Teatro Patalò che si avvale di preziose collaborazioni per le proprie creazioni programmate in importanti festival e teatri, per le quali hanno ricevuto menzioni speciali per la qualità delle performance. Sono direttori artistici del progetto Fuor di Teatro in provincia di Ancona e del Teatro Sociale di Novafeltria.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Rocca Sanvitale, Oratorio dell’Assunta di Sala Baganza.

L’edizione 2024 di Ermo Colle è promossa da Associazione Ermo Colle APS e si realizza con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comune di Corniglio, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano De’ Bagni, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Parma-Casa della Musica, Comune di Sorbolo Mezzani e di Conad Traversetolo/Monticelli, Parchi del Ducato, Me-Cart, Cancabaia B&B, La Torre B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone; con il patrocinio di Università di Parma-Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. In collaborazione con Festival “Le voci dell’anima” di Rimini, Festival di Resistenza/Istituto Alcide Cervi, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29, Teatro del Tempo e con il contributo di IREN Comitato Territoriale di Parma e Azienda Sociale Sud-Est.

Informazioni

Info cell. 342 137 0224.

www.ermocolle.eu

palioermocolle@gmail.com

Facebook @ermocollepalio

Instagram @ermocollepalio