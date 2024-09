Esonero tasse universitarie: ecco chi può chiederlo

Possono essere compilate dal 5 settembre al 4 novembre 2024 (entro le 17) le domande per l’esonero da tasse e contributi universitari per studentesse e studenti dell’Università di Parma figli di persone beneficiarie della pensione di inabilità (stabilita dall’art. 12 della legge 118/71 secondo quanto previsto dall’art 30 della stessa legge) e studentesse e studenti dell’Università di Parma che svolgono assistenza a una persona di famiglia (caregiver).

Studentesse e studenti delle due categorie, con un Isee 2024 valido per il diritto allo studio universitario non superiore a 27mila euro, hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi universitari ed effettuano l’immatricolazione/iscrizione con i soli versamenti di tassa regionale e bollo virtuale.

L’Isee 2024 deve essere comunicato obbligatoriamente on line sul sito www.er-go.it nella sezione “fai domanda online” entro le 17 del 4 novembre 2024.



L’esonero si richiede entro le 17 del 4 novembre 2024 esclusivamente tramite domanda online:

a questo link la domanda per studentesse e studenti figli di persone beneficiarie della pensione di inabilità; a questo link la domanda per studentesse e studenti caregiver.



La studentessa o lo studente caregiver deve essere residente e avere il seguente rapporto di parentela con la persona disabile in situazione di gravità:

– figlia/o della persona disabile grave, convivente, in caso di patologia o mancanza del o della coniuge/convivente;

– coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente, convivente di fatto;

– madre o padre, anche adottivi o affidatari;

– fratello o sorella, convivente della persona disabile in caso di morte o mancanza del o della coniuge/convivente, dei genitori e figli/e;

– parente o affine convivente entro il 3° grado di parentela in caso di morte o mancanza del o della coniuge, dei genitori, di figli/e e fratelli/sorelle.