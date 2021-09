Esserci a 360° (di Elisa Guareschi, Busseto Insieme)

Questi 5 anni di mandato sono stati per me importanti, e desidero ringraziare tutti i cittadini e gli uffici comunali per l’aiuto che mi hanno dato. Sono stati raggiunti risultati importanti nelle deleghe che ho personalmente gestito: sicurezza, politiche sociali e sanitarie, istruzione, pari opportunità unità, personale e benessere animale.

Tra i tanti interventi ai quali vorrei dare continuità e che desidero ricordare ci sono l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza, l’attivazione del controllo di vicinato e della vigilanza privata, politiche sociali potenziate, con un’attenzione particolare alle fasce deboli, collaborazione attiva con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e pieno sostegno progettuale. Iniziative legate all’educazione alla legalità.

E poi la gestione della pandemia, che i cittadini mi riconoscono aver condotto a 360 gradi, in collaborazione con enti, associazioni, imprese e privati, tenendo con i cittadini un contatto diretto, un’informazione puntuale e chiara: l’ho fatto non perché fosse mio dovere, ma perché questo fa di noi una comunità.

La squadra che mi accompagna in questa nuova avventura è coesa, competente, con professionalità eterogenee e di cui sono orgogliosa.

Per una questione di rispetto ho preferito non ricercare nel sindaco Contini un discutibile “appoggio”, che in circostanze di salute così delicate, che non lo hanno più fatto rientrare nel suo ruolo, mi sarebbe parso indecoroso.

Né tantomeno, da assessore di una giunta di cdx e dopo svariati anni di contrapposizione in consiglio comunale, avrei mai potuto coinvolgere l’ex Sindaco Gambazza e buona parte dei suoi sostenitori in area PD. La lista Busseto Insieme è lineare e coerente, non si ripara dietro ad una lista civica, ma ha il coraggio di esprimere il sostegno dei partiti, è una lista dove condivisione e progettualità diventano basi solide sulle quali poggiare, intraprendere un percorso politico lontano dagli individualismi.

Nel nostro programma le persone saranno al centro di ogni intervento, perchè gli amministratori sono al lavoro servizio. Le priorità saranno diverse: asfaltatura delle strade dimenticate in questi anni, miglior cura del verde e dei cimiteri, riqualificazione del centro storico e delle frazioni, valorizzazione delle eccellenze del territorio, sostegni alle imprese, politiche giovanili efficaci, ampliamento degli impianti sportivi, contributi rette scolastiche, ampliamento del centro estivo, adeguamento di immobili al fine di dare una dignitosa sede alle associazioni, interventi volti a facilitare i processi di integrazione.

La mia presenza quotidiana in comune consentirà di ridurre tempi di risposta alle istanze di cittadini, enti e associazioni. “Esserci a 360 gradi”, questo è l’unico modo che conosco di fare l’amministratore e grazie a chi ci darà fiducia.

La chiusura di campagna elettorale ci sarà venerdì 1 ottobre h. 20 presso la sede della nostra lista civica Busseto Insieme, in via Roma 75.

Elisa Guareschi, candidata sindaca Busseto Insieme