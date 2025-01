Europa Teatri: “Fiocco di Neve. Fiocco di Lana”

Fiocco di Neve. Fiocco di Lana, spettacolo della stagione ragazzi che andrà in scena domenica 19 alle ore 16.30, Europa Teatri via Oradour, 14.

Due attrici vengono sorprese da un pubblico di bambini e costrette ad inventarsi sul momento uno spettacolo. Prese alla sprovvista cominciano a raccontare… Liberamente ispirato ai personaggi de La Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen, lo spettacolo Fiocco di Neve Fiocco di Lana è un viaggio immaginario che parte dal rito della buonanotte. Il “c’era una volta…” delle mamme che sbirciano il libro nella cameretta del bambino può trasportare, con l’aiuto della fantasia, attraverso paesaggi incantati, fino al paese dei sogni, dove gli oggetti quotidiani mutano la loro funzione e diventano scena e personaggi della rappresentazione teatrale; il cuscino diventa un orso polare che scalda il sonno, le pantofole un cane da slitta… e il vestito di una bambina si anima in Gherda: inizia così il suo viaggio tra lande gelide di neve e montagne scosse dalle tempeste, alla ricerca di Kai, imprigionato nel palazzo di ghiaccio della Regina delle Nevi. La chiave per entrare in questo mondo incantato sarà l’amore, l’unica cosa che potrà sciogliere il gelo della prigionia e, come ogni favola che si rispetti, far si che Kai e Gherda possano vivere assieme felici e contenti.

Spettacolo adatto a bambini e bambine dai 4 ai 9 anni e per tutti.

INGRESSO SPETTACOLI STAGIONE RAGAZZI

intero € 10

ridotto € 6 (under 18 | over 65| Universitari | soci: Coop, Avis, Colser-AuroraDomus)

Info: Europa Teatri via Oradour, 14 – 43123 Parma – tel. 0521.243377