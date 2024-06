Fabrizio Savani: “Il mio racconto per portare a Torrile nuove sensibilità ambientali”

Da quando iniziano i miei ricordi ho sempre pensato all’ambiente come parte della mia vita. Crescendo ho acquisito la consapevolezza che ognuno di noi può fare qualcosa per se stesso, per gli altri e per l’ambiente.

Sono presidente di un’associazione culturale e ambientale di volontariato che dona alberi alla comunità e li accudisce insieme ai cittadini e alle scuole. Ho incontrato tanti ragazzi cercando di capire insieme a loro come si può lavorare rispettando l’uomo e la natura. Curo un frutteto e una biblioteca a Parma. Ho scritto un paio di libri su Parma e sull’ambiente. Ho ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Ambiente, LLPP, Mobilità e componente della Commissione Urbanistica del Comune di Parma. Mi occupo da sempre di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro come libero professionista.

Il mio tempo libero lo dedico alla famiglia, agli amici e a noi cittadini che abbiamo nostalgia del futuro, nostalgia di una comunità rispettosa del suo territorio.

E’ per questo che mi candido alle elezioni del Comune di Torrile dell’8 e 9 giugno 2024 con la Lista civica “Torrile Obiettivo Comune” di giugno – candidato sindaco Alessandro Fadda!

Appoggio e condivido un programma che porti avanti anche queste azioni concrete a salvaguardia dell’ambiente:

• istituire un osservatorio specifico per integrare i dati ambientali con quelli relativi alla salute dei nostri concittadini per monitorare concretamente gli effetti dell’inquinamento presente

• promuovere il patrimonio culturale ed ambientale, creando itinerari ciclabili in connessione con quelle già presenti;

• mantenere alta l’attenzione sulla tutela e sulla destinazione dei terreni agricoli e del verde pubblico;

• mettere a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato, anche con accordi con i cittadini, le associazioni e le aziende del territorio;

• creare aree ad alta intensità boschiva;

• contribuire a mantenere l’uso agricolo dei terreni, salvaguardandoli da eventuali impianti fotovoltaici, a preservare lo spazio rurale e a promuovere metodi di colture sostenibili evitando l’uso di pesticidi, anche per beneficiare di aiuti dalla Comunità Europea.

Torrile Obiettivo Comune si presenta alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 come lista civica, fondata sui valori della solidarietà, della legalità e della democrazia, principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nata dall’antifascismo e dalla Resistenza.

Mi candido per la tutela del paesaggio e metto a disposizione la mia passione e la mia competenza.

Fabrizio Savani – Basta poco, cambiare si può!

Lista Civica Torrile Obiettivo Comune