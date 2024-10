Fiab Bicinsieme e Campagna Amica presentano nuove tappe per conoscere territorio e prodotti agricoli a Km0

Prosegue la collaborazione tra Campagna Amica e Fiab Bicinsieme Parma, con l’intento di promuovere il territorio in un’ottica di turismo sostenibile e mobilità in bicicletta e far conoscere da vicino agli amanti delle due ruote e del buon cibo le attività produttive agricole locali con le loro eccellenze alimentari, presentate dagli stessi imprenditori agricoli.

Le prossime tappe del tour, con visite nelle aziende agricole guidate direttamente dai contadini e con possibilità di fare acquisti nei punti vendita aziendali Campagna Amica, sono previste il 19 ottobre all’Orto di Silvia a Basilicanova e il 20 alla società agricola Vezzosi Carla e Roberta a Sissa Trecasali.

L’Orto di Silvia a Basilicanova è un bell’esempio di produzione genuina di ortaggi per un’azienda agricola che propone esclusivamente verdura fresca di stagione, totalmente auto prodotta secondo le tecniche dell’agricoltura organica e sostenibile.

L’azienda coltiva circa cinquanta varietà su quattro stagioni con una produzione continua senza interruzioni e per garantirne la freschezza i prodotti sono raccolti poco prima della consegna al cliente. L’azienda è punto vendita aziendale Campagna Amica e partecipa a molti mercati agricoli cittadini. L’orto di Silvia si sviluppa su un’estensione di circa cinque ettari in piccola parte protetti da tunnel.

La Società Agricola Vezzosi Carla e Roberta a Sissa Trecasali è un’azienda agricola a conduzione famigliare e prettamente femminile, che si distingue per la produzione di uova da allevamento a terra e per l’allevamento di polli, capponi e faraone, alimentati con cereali aziendali rispettando i naturali tempi di crescita di ciascun animale.

L’azienda si è dotata di un moderno impianto per la macellazione dei capi allevati e l’allevamento è stato ampliato utilizzando avanzate tecnologie in modo da garantire al massimo il benessere animale. Le uova e la carne avicola anche porzionata si possono trovare nei Mercati Campagna Amica di San Polo di Torrile (giovedì mattina), Fidenza (venerdì mattina) Collecchio (martedì mattina).

Il 19 ottobre partenza dalla sede Fiab di via Bizzozzero alle 14.30, il 20 ottobre da piazzale C. A. Dalla Chiesa, lato cicletteria, alle 8.45.

Per ulteriori informazioni e per l’organizzazione gli interessati possono contattare direttamente Fiab Bicinsieme Parma (www.fiabparma.it).