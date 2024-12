Fidas Bormioli Luigi: 24 pacchi natalizi a Pedemontana Sociale per le famiglie in difficoltà

A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Ma c’è anche chi è buono tutto l’anno, come i volontari della Fidas Bormioli Luigi di Parma, che dagli anni ’60, oltre a donare il sangue, si dedicano a iniziative di beneficenza.

E quest’anno la solidarietà di Fidas Bormioli ha fatto tappa anche in provincia, più precisamente a Collecchio, portando in dono 24 pacchi che verranno distribuiti a chi ne ha bisogno attraverso lo sportello di Azienda Pedemontana Sociale. Un regalo arrivato sotto l’albero grazie a Cristina Ferraguti, la dipendente comunale che ha gettato un ponte tra l’ente e l’associazione.

I pacchi, con cotechini, funghi, vino, lenticchie e pasta, sono stati consegnati nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre in Municipio alla sindaca Maristella Galli, all’assessora al Welfare Anna Gherardi e al responsabile dell’Area minori e Famiglie di Pedemontana Sociale, Federico Manfredi, dal vicepresidente dell’associazione Fabrizio Viappiani, insieme alla segretaria Inga Trofimovaite e alla consigliera Monica Stori Candiani.

Una cerimonia di consegna breve, nel segno della sostanza più che della forma, durante la quale Galli e Gherardi hanno voluto ringraziare l’associazione «per un gesto che regalerà un momento di serenità alle famiglie collecchiesi che si trovano in situazioni economiche difficili – ha sottolineato la sindaca –. Un gesto che per noi ha un grande valore e che dà un senso alla parola “comunità”». «Le festività natalizie sono un momento importante, sinonimo di benessere e serenità. Ma purtroppo non è così per tutti», ha osservato l’assessora Gherardi.

«Ringraziamo il Comune di Collecchio per l’accoglienza e i nostri volontari per avere resa possibile questa donazione a una realtà importante come Pedemontana Sociale – ha affermato il vicepresidente di Fidas Bormioli Fabrizio Viappiani –. Questi pacchi erano il nostro regalo di Natale per loro ma, come accade ogni anno, hanno scelto di darli in beneficenza». Il dono di un dono, quindi, che vale doppio.