Fidenza: 2 arresti per ordine di carcerazione e una denuncia per violazione divieto di tornare nel comune

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Fidenza, in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi uno dalla Procura della Repubblica di Nola (NA), l’altro dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, hanno tratto in arresto due 49enni originari della provincia di Napoli, ma residenti nella cittadina borghigiana.

Entrambi i rintracciati, ognuno per casi distinti, erano ospiti “obbligati” presso una comunità terapeutica della provincia, uno in regime di arresti domiciliari e l’altro in affidamento terapeutico, devono scontare alcuni anni di pene residue per reati di svariata entità, commessi negli anni passati, sia in questa provincia che in quella di origine.

I Carabinieri, acquisiti i provvedimenti di cattura, effettuati i necessari riscontri, finalizzati ad accertarne la presenza all’interno della struttura, i militari li hanno prelevati distintamente e condotti in caserma dove gli sono stati notificati i provvedimenti di esecuzione pena.

Nel medesimo contesto i militari hanno anche rintracciato un ragazzo di origine marocchina, poco più che ventenne, che nonostante pendesse a suo carico la misura di prevenzione del “divieto di ritorno nel comune di Fidenza” emessa dal Questore di Parma nell’estate scorsa, a causa di numerosi reati commessi in paese, come se nulla fosse era a passeggio nel centro storico ed è stato riconosciuto e quindi bloccato dai Carabinieri.

Al termine delle operazioni di rito per i due italiani si sono aperte le porte del carcere di via Burla, all’interno del quale sono a disposizione dell’A.G. competente, mentre il giovane è stato segnalato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per “violazione di misura preventiva”.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma