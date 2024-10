Flash mob delle mamme per promuovere l’allattamento a Langhirano

Allattare al seno fa bene, al bambino e alla mamma. Un gesto naturale che in questi ultimi anni è riuscito sempre di più ad abbattere il pregiudizio culturale di chi lo vorrebbe relegare alla sfera del privato, soprattutto in un territorio come quello del Distretto Sud Est, dove l’allattamento al seno ha raggiunto percentuali altissime.

Ed è proprio qui, nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est che, per testimoniare l’importanza di questo atto d’amore, diverse mamme si sono date appuntamento alla Biblioteca di Langhirano, all’interno del Centro Culturale, per partecipare alla 12esima edizione del flash mob “Allattiamo insieme”, promosso in tutta l’Emilia-Romagna dalla Regione in collaborazione con le Ausl e organizzato a livello locale dal Centro per le Famiglie distrettuale gestito da Azienda Pedemontana sociale. Un evento di sensibilizzazione che si svolge in occasione della “Settimana mondiale dell’allattamento” e che quest’anno ha per tema “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°”.

Oltre che a ballare, le neomamme hanno potuto confrontarsi tra loro, con le ostetriche del Consultorio, le operatrici del Centro per le Famiglie e le pediatre del territorio. E qualcuna si è messa, e non avrebbe potuto essere altrimenti, a dare il latte al proprio piccolo, inaugurando la poltrona donata dal Valparma Hospital e collocata nell’apposito spazio creato all’interno della Biblioteca, dove è stato posizionato anche un fasciatoio regalato dall’Associazione “Cammino Lì”.

Non solo: le bibliotecarie hanno creato uno spazio libri dedicato ai più piccoli.

“Per noi questo è un evento di fondamentale importanza, perché racchiude tutti i nostri obiettivi nel sostegno alla genitorialità – ha spiegato Sabrina Fornari, responsabile del Centro per le Famiglie, dopo aver dato il benvenuto alle partecipanti e ringraziato la Biblioteca per la collaborazione e l’ospitalità –. In questi anni si è creata una comunità molto forte per dare supporto alle famiglie”, ha aggiunto ricordando gli incontri di “Mamme al Centro”, i progetti “Welcome my baby”, per offrire un sostegno e un accompagnamento ai neo e futuri genitori, e “Parola di donna”, per affiancare per l’integrazione delle donne straniere che hanno partecipato al flash mob e mostrato come portare in fascia i bambini.

L’assessora al Welfare di comunità del Comune di Langhirano, Martina Verduri, ha espresso la sua soddisfazione “nell’ospitare eventi come questi, che grazie alla collaborazione con il Centro culturale ha permesso di rendere i nostri spazi sempre più accoglienti, con l’angolo per l’allattamento e il fasciatoio”.

Verduri ha quindi ringraziato Michele Cotti del Valparma Hospital e Gaia Paoletti di “Cammino Lì”, unitamente ai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Fermi-Ferrari” di Langhirano e la Biblioteca che hanno realizzato, rispettivamente, dei braccialetti e dei portachiavi da regalare alle partecipanti.

A rappresentare i Comuni della Pedemontana è intervenuto il vicesindaca e assessora alle Politiche sociali di Montechiarugolo Francesca Tonelli, che dopo essersi unita ai ringraziamenti ha posto l’accento sui “progetti d’eccellenza” realizzati dal Centro per le Famiglie.

“Da madre di tre figli, sono molto legata al tema dell’allattamento. So che ci sono momenti difficili, ma ci sono anche momenti intensi e bellissimi che ricorderete per tutta la vita”.

Simona Valitutto, ostetrica e ginecologa responsabile del Servizio Salute Donna dell’Ausl, ha ringraziato “le istituzioni e le associazioni, che hanno contribuito ad arricchire la nostra comunità”, mentre l’ostetrica Lodovica Cugini, referente del Consultorio distrettuale prossima alla pensione, ha ricordato come il suo incarico nel distretto “era iniziato proprio con l’inaugurazione dell’angolo per l’allattamento a Collecchio e si conclude con l’inaugurazione di un altro angolo per l’allattamento. Il latte per il bambino è un alimento completo, garantisce il suo benessere psicofisico e nel nostro distretto c’è una percentuale di mamme che allattano. Significa che c’è una fratturazione di quegli argomenti che censurano questo gesto”.

Il secondo e ultimo appuntamento è stato sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 12 al Nido “Montessori” di Collecchio (Via Pertini, 1/G), con un incontro informativo con esperti organizzato sempre dal Centro per le Famiglie e dedicato a coppie in attesa e genitori con bimbi fino a 3 tre anni.