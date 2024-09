Fontanellato, va in caserma a denunciare il furto della bici e la trova lì con il ladro: 23enne nei guai

Invitato in caserma per una notifica, si presenta in sella ad una bici di un colore azzurro sgargiante che parcheggia all’interno della caserma di Fontanellato. Ma la bici non era sua e ironia della sorte, proprio in quei frangenti è sopraggiunto il proprietario per sporgere denuncia per il furto della bici. Formalizzata la denuncia il 23enne straniero, fatto salvo il principio d’innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato per furto.

*******

I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando un 34enne residente a Fontanellato, si era recato in bicicletta in compagnia del figlioletto a fare la spesa. Parcheggiata la bici fuori dal negozio, dopo pochi minuti era sparita. A questo punto l’uomo si è recato presso la Stazione Carabinieri di Fontanellato per sporgere denuncia, con la speranza comunque di riuscire a recuperare il mezzo. Oltrepassato il cancello d’ingresso il 34enne non voleva credere ai suoi

occhi, la sua bici era lì davanti a lui.

Formalizzata la denuncia di furto, per il 23enne, quello che fino a quel momento era stato un invito a presentarsi per una notifica si è trasformato in una denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di furto.

L’uomo, allo stato è da ritenersi indagato e pertanto innocente fino a sentenza definitiva.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, che estremamente soddisfatto, con il nipotino è potuto tornare a passeggiare per le vie di Fontanellato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma